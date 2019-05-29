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РИА Новости

ГП выявила более 400 самолетов с неправомерными изменениями в конструкции

Вчера, 13:04
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка на заседании Совета Федерации РФ
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Проверка Генеральной прокуратуры выявила более 400 гражданских самолетов, в типовые конструкции которых были внесены изменения без проведения необходимых исследования, сообщил в среду генпрокурор Юрий Чайка.
"В ходе проведенной Генеральной прокуратурой проверки выявлено более 400 гражданских воздушных судов, в которых произведены изменения типовой конструкции без проведения необходимых исследований и выполнения сертификационных работ в Российской Федерации", - сказал Чайка на правительственном часе в Госдуме.
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Юрий ЧайкаРоссияПроисшествия
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