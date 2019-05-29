ГП выявила более 400 самолетов с неправомерными изменениями в конструкции

"В ходе проведенной Генеральной прокуратурой проверки выявлено более 400 гражданских воздушных судов, в которых произведены изменения типовой конструкции без проведения необходимых исследований и выполнения сертификационных работ в Российской Федерации", - сказал Чайка на правительственном часе в Госдуме.