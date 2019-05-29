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РИА Новости

В ДНР квалифицировали обстрелы Горловки и Докучаевска как теракт

Вчера, 13:03
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики квалифицировала обстрелы Горловки и Докучаевска со стороны украинских силовиков как теракт, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.
"Уголовные дела возбуждены в отношении командиров 53-й отдельной механизированной бригады, 30-й отдельной механизированной бригады и 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, по приказам которых 27 мая 2019 года военнослужащие указанных воинских подразделений произвели обстрелы Никитовского района города Горловки и города Докучаевска", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
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Отмечается, что в результате обстрелов пострадали женщина и ребенок, повреждены два дома. Уголовные дела возбуждены по статье "теракт". Ее санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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