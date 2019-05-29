В Иране заявили, что не планируют вести диалог с США в условиях давления

ДОХА, 29 мая - РИА Новости, Юлия Троицкая. Иран в условиях нынешнего давления со стороны Вашингтона не планирует вести прямые или непрямые переговоры с США, сообщил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи.

"На самом деле мы не планируем вести переговоры с США, прямые или непрямые. Мы не ведем переговоры под давлением с кем бы то ни было, и это факт", - сказал Аракчи, который посетил с визитом Катар.

По его словам, Иран услышал президента США Дональда Трампа, который сказал, что не хочет войны, но для Тегерана "важны действия, а не слова".

"Мы вели переговоры по весьма всеобъемлющему соглашению с группой стран, включая США, заключили сделку и выполняли ее, но США вышли из сделки без всякого основания и вновь наложили санкции на Иран, когда мы выполнили все наши обязательства, и об этом свидетельствуют 14 докладов МАГАТЭ. Мы ждали больше года, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и оставить его. В настоящее время под американским давлением и санкциями вести переговоры с США невозможно", - подчеркнул замглавы МИД Ирана.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.