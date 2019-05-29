Чайка заявил об успехах в борьбе с коррупцией в России

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Генпрокуратура России совместно с другими ведомствами успешно борется с коррупцией, идет работа по пресечению "откатов", нецелевого использования денег возмещению ущерба, причиненного коррупцией, заявил в среду генпрокурор Юрий Чайка.

"Считаю, что в данном направлении есть положительная динамика. Продолжена работа по пресечению "откатов", фактов нецелевого использования средств, выделенных на реализацию социально-экономических проектов, более полному возмещению ущерба, причиненного коррупционными преступлениями", - сказал Чайка на правительственном часе в Госдуме.

С 2016 года, по его словам, в этой сфере направлено несколько десятков исков на сумму 25 миллиардов рублей. На 11,5 миллиардов они уже удовлетворены.