В Египте археологи обнаружили жилой дом возрастом две тысячи лет

По словам генерального директора археологического управления Центрального Египта Гамаля аль-Самсатави, обнаруженный дом, построенный в характерном для времен Птолемеев стиле, состоял из трех комнат.

"Найденные во время раскопок амфоры относятся к I веку до нашей эры – I веку нашей эры. Кости домашних животных принадлежали лошадям и ослам… Серебряные монеты обнаружили завернутыми в льняную ткань, они были закопаны в боковой части дома", - пояснил аль-Самсатави.