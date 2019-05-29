ГОРКИ, 29 мая — РИА Новости. Национальная система управления данными заработает в 2022 году, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Сведения, которые располагаются сейчас в государственных ресурсах, они и обновляются недостаточно быстро и не всегда отражают реальную ситуацию, а эта информация является основной для принятия управленческих решений", — объяснил он.

По его словам, такое положение вещей никого не устраивает.

Власти планируют создать умную платформу, которая будет систематизировать информацию из множества госсистем, реестров и баз данных. Таких ресурсов сейчас более 800, добавил премьер.

Медведев добавил, что сами базы данных не будут объединены, они просто станут совместимы друг с другом.

Таким образом, эта система поможет ускорить взаимодействие между органами власти, заключил он.