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РИА Новости

Национальная система управления данными заработает в 2022 году

Вчера, 12:55
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 29 мая 2019
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 29 мая 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 29 мая 2019
ГОРКИ, 29 мая — РИА Новости. Национальная система управления данными заработает в 2022 году, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Сведения, которые располагаются сейчас в государственных ресурсах, они и обновляются недостаточно быстро и не всегда отражают реальную ситуацию, а эта информация является основной для принятия управленческих решений", — объяснил он.

По его словам, такое положение вещей никого не устраивает.
Власти планируют создать умную платформу, которая будет систематизировать информацию из множества госсистем, реестров и баз данных. Таких ресурсов сейчас более 800, добавил премьер.
Медведев добавил, что сами базы данных не будут объединены, они просто станут совместимы друг с другом.
Таким образом, эта система поможет ускорить взаимодействие между органами власти, заключил он.
Подготовительная работа завершится к концу этого года.
Офисный работник
15 мая, 15:32
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