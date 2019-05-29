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РИА Новости

Чайка заявил о формальном контроле Росавиации за деятельностью авиакомпаний

Вчера, 12:53
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Росавиация зачастую формально осуществляет контроль за деятельностью авиакомпаний, допускались случаи неправомерных решений о соответствии требованиям федеральных авиационных правил авиаперевозчиков, находившихся в предбанкротном состоянии и имевших нехватку воздушных судов, сообщил в среду генпрокурор Юрий Чайка.
"Контроль за деятельностью авиакомпаний со стороны Росавиации зачастую осуществляется формально. Допускались случаи принятия неправомерных решений о соответствии требованиям федеральных авиационных правил авиаперевозчиков, находившихся в предбанкротном состоянии, имевших нехватку воздушных судов", - сказал Чайка на правительственном часе в Госдуме.
По его словам, Росавиацией "не принимаются надлежащие меры по пресечению фактов эксплуатации самолетов, не отвечающих требованиям воздушного законодательства, в том числе в вопросах безопасности".
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. В качестве основных версий ЧП - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.
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