Власти Крыма планируют развивать сервис по аренде яхт

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Власти Севастополя намерены развивать услуги аренды яхт на полуострове, которые будут доступны по стоимости для туристов и крымчан, сообщила и.о. заместителя губернатора Мария Литовко.

"У нас практически нет таких компаний (по сдаче яхт в аренду). В Севастополе одна из фирм имеет небольшой флот – 12 яхт, и это несопоставимо рынку (спросу), здесь требуется поддержка. Но при этом аренда яхты у этой компании 100 тысяч рублей на восемь человек на неделю без экипажа. Мы говорим, что 1750 рублей на человека за ночь – это возможность размещаться на яхте. Это аренда - дешевле, чем в отеле ", - сказала Литовко журналистам в кулуарах Международного морского бизнес-форума 2019.

Она добавила, что согласно статистике, около 300 тысяч российских граждан ежегодно арендуют яхты за границей.

"Суждение о том, что каждый теперь купит яхту, и у нас будет много яхт – странное. При создании марин в Крыму и Балаклаве необходимо стимулировать чартерную деятельность (аренды яхт - ред.). Этот вид бизнеса широко развит в Греции, Хорватии, других странах. В Греции не менее тысячи чартерных компаний", - отметила Литовко.