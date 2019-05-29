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РИА Новости
Туризм

Власти Крыма планируют развивать сервис по аренде яхт

Вчера, 13:08
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Стрелецкую бухту в Севастополе
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Власти Севастополя намерены развивать услуги аренды яхт на полуострове, которые будут доступны по стоимости для туристов и крымчан, сообщила и.о. заместителя губернатора Мария Литовко.
"У нас практически нет таких компаний (по сдаче яхт в аренду). В Севастополе одна из фирм имеет небольшой флот – 12 яхт, и это несопоставимо рынку (спросу), здесь требуется поддержка. Но при этом аренда яхты у этой компании 100 тысяч рублей на восемь человек на неделю без экипажа. Мы говорим, что 1750 рублей на человека за ночь – это возможность размещаться на яхте. Это аренда - дешевле, чем в отеле ", - сказала Литовко журналистам в кулуарах Международного морского бизнес-форума 2019.
Она добавила, что согласно статистике, около 300 тысяч российских граждан ежегодно арендуют яхты за границей.
"Суждение о том, что каждый теперь купит яхту, и у нас будет много яхт – странное. При создании марин в Крыму и Балаклаве необходимо стимулировать чартерную деятельность (аренды яхт - ред.). Этот вид бизнеса широко развит в Греции, Хорватии, других странах. В Греции не менее тысячи чартерных компаний", - отметила Литовко.
Литовко курирует от правительства Севастополя проект создания яхтенной марины в Балаклаве. Ее строительство намечено на 2020 год.
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