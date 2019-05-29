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РИА Новости

"Транснефть" поспорила с Силуановым из-за слов о "косяке" с грязной нефтью

Вчера, 12:51
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© РИА Новости / Ю. ФилимоновНулевая отметка нефтепрвода "Дружба" в Татарстане
Нулевая отметка нефтепрвода Дружба в Татарстане
© РИА Новости / Ю. Филимонов
Нулевая отметка нефтепрвода "Дружба" в Татарстане. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В "Транснефти" не согласны с мнением первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова о том, что ситуация с грязной нефтью в трубопроводе "Дружба" — это "косяк компании".
"Заявление <…> Силуанова — это упрощенная оценка ситуации. Совершено преступление, ведется следствие. В его рамках ПАО "Транснефть" признано потерпевшей стороной", — заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Он добавил, что Силуанов, вероятно, полагается на информацию, распространяемую "недоброжелателями компании".
Демин напомнил о взрыве в 1997 году автомобиля Андрея Вавилова, работавшего в то время первым замминистра финансов. По словам советника главы "Транснефти", тогда "никто не назвал это "косяком в работе Минфина".
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"Эмоциональная реакция"

Реакция "Транснефти" на слова Силуанова вызвала удивление, заявил пресс-секретарь министра Андрей Лавров. Ответ корпорации он назвал "эмоциональным".
"Мы знаем, что возбуждено уголовное дело, ведется следствие, но это не меняет сути дела: Силуанов против перекладывания финансовой ответственности за случившееся на бюджет, на налогоплательщиков, качество нефти в трубе — это ответственность тех, кто осуществляет поставки нефти, а не тех, кто платит налоги", — отметил он.
Ранее Силуанов прокомментировал возможность снижения дивидендов, выплачиваемых "Транснефтью", из-за ситуации с грязной нефтью.
"Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за "косяки" компании, которая занимается поставкой нефти. Мне кажется, это не совсем правильно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Глава Минфина пояснил, что, по его мнению, снижение дивидендных выплат станет "бюджетной компенсацией компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства".
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Проблемы с качеством нефти

В апреле ряд стран приостановил транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" из-за проблем с качеством продукции. В "Транснефти" выяснили, что сырье загрязняли умышленно. Возбуждено уголовное дело, задержаны подозреваемые.
В мае прокачку начали восстанавливать. Пострадавшие стороны ведут переговоры о компенсации ущерба. Вице-премьер России Дмитрий Козак заявлял, что этим займется ответственная за поставки "Транснефть".
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что говорить о пересмотре дивидендов "Транснефти" преждевременно, пока не определен суммарный ущерб.
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"Министерство финансов РФТранснефтьЭкономика
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