В Хакасии отклонили протест прокурора на проект о надбавках чиновникам

КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Депутаты Верховного совета Хакасии отклонили протест прокурора республики относительно регионального законопроекта, разрешающего увеличивать надбавки чиновникам, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента.

Прокурор Хакасии в середине мая выступил против региональных правовых актов об установлении размера надбавки к должностному окладу за особые условия труда для лиц, замещающих государственные должности. В прокуратуре пояснили, что акты противоречат федеральному законодательству и имеют коррупциогенные факторы.

"Протест прокурора отклонен Верховным советом", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Верховного совета пояснили, что поводом для отклонения стало несоответствие протеста федеральному законодательству. "Прокуратура усматривала нарушение федерального законодательства. Но по мнению депутатов, нет документа, которому бы это противоречило. Прокуратура не назвала, какой федеральный закон", - добавил собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ написал, что правительство республики внесло поправки в закон, определяющий порядок начисления зарплаты чиновникам кабмина. Утверждается, что если раньше размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100% должностного оклада, то теперь ежемесячные доплаты увеличены вчетверо – до 400% оклада. В КПРФ заявили, что это "проплаченная кампания" с передёргиванием фактов, так как увеличение доплат чиновникам является "обычной практикой".