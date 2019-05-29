Антропологи впервые застали шимпанзе за ловлей крабов

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Ученые впервые увидели то, как шимпанзе целенаправленно спускаются к берегам рек и озер и систематически обыскивают их в поисках крабов и других беспозвоночных, спрятанных под песком, валунами или водой. Значение этого открытия для эволюции человека было раскрыто в . Ученые впервые увидели то, как шимпанзе целенаправленно спускаются к берегам рек и озер и систематически обыскивают их в поисках крабов и других беспозвоночных, спрятанных под песком, валунами или водой. Значение этого открытия для эволюции человека было раскрыто в Journal of Human Evolution.

"Водная живность помогала нашим предкам получать большие количества ненасыщенных жирных кислот, критически важных для роста и работы мозга. Более того, наше открытие намекает на то, что фауна рек и озер могла быть постоянной частью рациона древних гоминин, а не просто случайной заменой для их обычной пищи во времена ее дефицита", — заявила Кателина Купс (Kathelijne Koops) из университета Цюриха (Швейцария).

Вопреки общепринятым представлениям, многие обезьяны, в том числе и шимпанзе, ближайшие родичи человека, обладают далеко не вегетарианской диетой. Большинство приматов никогда не пропустит шанс съесть новорожденных птенцов или яйца пернатых, а также мелких рукокрылых и прочих млекопитающих, если у них появится такая возможность.

Подобные наблюдения уже более полувека заставляют антропологов предполагать, что склонность к потреблению различных форм животных белков и жиров была одним из главных "локомотивов эволюции" рода Homo. В пользу этого, к примеру, говорит то, что человеческий мозг не смог бы достичь текущих размеров, если бы наши предки питались так же, как гориллы и другие действительно растительноядные приматы.

Откуда наши предки брали мясо, пока не понятно. Часть ученых считает, что они могли целенаправленно охотиться на различных мелких или крупных животных, нападая на них из засады или загоняя их, а другие считают, что предки рода Homo были необычными падальщиками, главным источником пропитания для которых выступал костный мозг в костях жертв крупных кошек.

В число экзотических ответов на этот вопрос входит так называемая теория "водной обезьяны", сформулированная в середине прошлого века британским биологом Алистером Харди. Он предположил, что человек встал на две ноги, потерял свой шерстяной покров, завел нос с направленными вниз ноздрями благодаря тому, что наши предки приспособились к жизни у берегов моря.

Сторонники этой идеи считали, что люди приобрели свой нынешний облик тем же путем, что и пингвины, которые тоже передвигаются по суше на двух ногах с прямой спиной. Сегодня мало кто воспринимает эту теорию всерьез, так как ни палеонтологических, ни биологических доказательств в пользу ее справедливости так и не было найдено.

Тем не менее, у нее все же были сторонники, некоторые из которых, к примеру, британский антрополог Элейн Морган, попытались сделать ее более удобоваримой и соответствующей современным реалиям.

Она предположила, что на самом деле "водные обезьяны" жили на берегах озер и рек. Эти приматы добывали себе пищу, вылавливая моллюсков и других животных, обитающих на мелководьях. Подобная манера охоты, как считали Морган и ее сторонники, заставила наших предков "отрастить" длинные руки и ноги и перейти к прямохождению.

Купс и ее коллеги случайно обнаружили одно из первых свидетельств в пользу хотя бы частичной справедливости этой идеи, наблюдая на протяжении пяти лет за жизнью шимпанзе, живущих на территории природоохранной зоны Мон-Нимба на границе между Гвинеей и Кот-д'Ивуаром.

В феврале 2012 года натуралисты заметили, следуя за одной из групп обезьян, что некоторые шимпанзе проводили по несколько часов у берегов некоторых местных рек и озер, ковыряясь в прибрежном песке и грунте. Как правило, обезьяны обычно избегают воды, из-за чего подобное аномальное поведение заинтересовало ученых.

Когда Купс и ее коллеги посетили "стоянки" шимпанзе, они поняли, что обезьяны бродили по берегу не просто так, а выкапывали из песка мелких крабов и других ракообразных. Открыв этот необычный факт, ученые начали неотрывно следить за четырьмя зонами "ловли крабов", как они назвали подобные берега рек и озер, используя автоматические камеры.

Эти наблюдения раскрыли несколько интересных вещей, указавших на то, что обезьяны посещали водоемы не случайно и не только во времена неурожая фруктов в лесу, а целенаправленно делали это круглый год. Что интересно, речной фауной чаще питались детеныши и самки, причем мясо ракообразных заменяло в их рационе муравьев.

"Число калорий и концентрация ионов натрия в мясе больших крабов и прочих речных рачков примерно такое же, как и в теле муравьев. Это заставляет нас предполагать, что крабы могут быть одним из главных и постоянных источников белка и соли для самок шимпанзе, особенно беременных и кормящих матерей, а также для детенышей, чем мозг быстро растет", — продолжает Купс.

Что еще интереснее, ученые не нашли никаких упоминаний подобного поведения шимпанзе из Мон-Нимбы в данных прошлых наблюдений. Это указывает на то, что традиции по поеданию крабов или были "изобретены" шимпанзе относительно недавно, или же были занесены в их популяцию "иммигранткой" из других регионов Африки.