Антропологи впервые застали шимпанзе за ловлей крабов

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Ученые впервые увидели то, как шимпанзе целенаправленно спускаются к берегам рек и озер и систематически обыскивают их в поисках крабов и других беспозвоночных, спрятанных под песком, валунами или водой. Значение этого открытия для эволюции человека было раскрыто в Journal of Human Evolution.
"Водная живность помогала нашим предкам получать большие количества ненасыщенных жирных кислот, критически важных для роста и работы мозга. Более того, наше открытие намекает на то, что фауна рек и озер могла быть постоянной частью рациона древних гоминин, а не просто случайной заменой для их обычной пищи во времена ее дефицита", — заявила Кателина Купс (Kathelijne Koops) из университета Цюриха (Швейцария).
Вопреки общепринятым представлениям, многие обезьяны, в том числе и шимпанзе, ближайшие родичи человека, обладают далеко не вегетарианской диетой. Большинство приматов никогда не пропустит шанс съесть новорожденных птенцов или яйца пернатых, а также мелких рукокрылых и прочих млекопитающих, если у них появится такая возможность.
Подобные наблюдения уже более полувека заставляют антропологов предполагать, что склонность к потреблению различных форм животных белков и жиров была одним из главных "локомотивов эволюции" рода Homo. В пользу этого, к примеру, говорит то, что человеческий мозг не смог бы достичь текущих размеров, если бы наши предки питались так же, как гориллы и другие действительно растительноядные приматы.
16 июня 2015, 16:08Ученые: шимпанзе внутренне "заряжены" на создание орудий трудаСклонность обычных шимпанзе в младенческом и юном возрасте играть с предметами окружающей среды, а не со сверстниками, может объяснять то, почему они смогли освоить использование орудий труда, в отличие от гиперсоциальных карликовых шимпанзе-бонобо.
Откуда наши предки брали мясо, пока не понятно. Часть ученых считает, что они могли целенаправленно охотиться на различных мелких или крупных животных, нападая на них из засады или загоняя их, а другие считают, что предки рода Homo были необычными падальщиками, главным источником пропитания для которых выступал костный мозг в костях жертв крупных кошек.
В число экзотических ответов на этот вопрос входит так называемая теория "водной обезьяны", сформулированная в середине прошлого века британским биологом Алистером Харди. Он предположил, что человек встал на две ноги, потерял свой шерстяной покров, завел нос с направленными вниз ноздрями благодаря тому, что наши предки приспособились к жизни у берегов моря.
Сторонники этой идеи считали, что люди приобрели свой нынешний облик тем же путем, что и пингвины, которые тоже передвигаются по суше на двух ногах с прямой спиной. Сегодня мало кто воспринимает эту теорию всерьез, так как ни палеонтологических, ни биологических доказательств в пользу ее справедливости так и не было найдено.
Тем не менее, у нее все же были сторонники, некоторые из которых, к примеру, британский антрополог Элейн Морган, попытались сделать ее более удобоваримой и соответствующей современным реалиям.
Она предположила, что на самом деле "водные обезьяны" жили на берегах озер и рек. Эти приматы добывали себе пищу, вылавливая моллюсков и других животных, обитающих на мелководьях. Подобная манера охоты, как считали Морган и ее сторонники, заставила наших предков "отрастить" длинные руки и ноги и перейти к прямохождению.
Купс и ее коллеги случайно обнаружили одно из первых свидетельств в пользу хотя бы частичной справедливости этой идеи, наблюдая на протяжении пяти лет за жизнью шимпанзе, живущих на территории природоохранной зоны Мон-Нимба на границе между Гвинеей и Кот-д'Ивуаром.
В феврале 2012 года натуралисты заметили, следуя за одной из групп обезьян, что некоторые шимпанзе проводили по несколько часов у берегов некоторых местных рек и озер, ковыряясь в прибрежном песке и грунте. Как правило, обезьяны обычно избегают воды, из-за чего подобное аномальное поведение заинтересовало ученых.
Когда Купс и ее коллеги посетили "стоянки" шимпанзе, они поняли, что обезьяны бродили по берегу не просто так, а выкапывали из песка мелких крабов и других ракообразных. Открыв этот необычный факт, ученые начали неотрывно следить за четырьмя зонами "ловли крабов", как они назвали подобные берега рек и озер, используя автоматические камеры.
Эти наблюдения раскрыли несколько интересных вещей, указавших на то, что обезьяны посещали водоемы не случайно и не только во времена неурожая фруктов в лесу, а целенаправленно делали это круглый год. Что интересно, речной фауной чаще питались детеныши и самки, причем мясо ракообразных заменяло в их рационе муравьев.
"Число калорий и концентрация ионов натрия в мясе больших крабов и прочих речных рачков примерно такое же, как и в теле муравьев. Это заставляет нас предполагать, что крабы могут быть одним из главных и постоянных источников белка и соли для самок шимпанзе, особенно беременных и кормящих матерей, а также для детенышей, чем мозг быстро растет", — продолжает Купс.
25 октября 2017, 10:21Приматологи доказали, что у шимпанзе есть личность
Что еще интереснее, ученые не нашли никаких упоминаний подобного поведения шимпанзе из Мон-Нимбы в данных прошлых наблюдений. Это указывает на то, что традиции по поеданию крабов или были "изобретены" шимпанзе относительно недавно, или же были занесены в их популяцию "иммигранткой" из других регионов Африки.
Дальнейшие наблюдения за их жизнью, как надеются ученые, помогут понять, как обезьяны научились краболовству, есть ли аналоги такого поведения в других ареалах обитания шимпанзе и как эти "изобретения" повлияют на их жизнь в долгосрочной перспективе.