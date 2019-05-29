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РИА Новости

Всероссийский антинаркотический форум стартовал в Иркутской области

Вчера, 12:48
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© РИА Новости / Алексей Даничев Участники форума
Участники форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Первый Всероссийский Байкальский антинаркотический форум стартовал в Иркутской области 28 мая. Цель мероприятия – изучение практического опыта первичной профилактики социально негативных явлений, сообщает пресс-служба Росмолодежи.
Участниками форума стали 120 ведущих экспертов из 50 субъектов России в области профилактики наркомании, в том числе представители Совета Федерации РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ, аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО.
Перед гостями с приветственным словом выступил первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев.
"Мы хотим, чтобы сегодняшний форум стал площадкой для эффективного обсуждения и решения проблем. Как следует из мониторинга, в России регулярно и эпизодически употребляют наркотики более 2,2 миллиона человек. Эту масштабную проблему, затрагивающую все слои общества, можно решить только в тесном взаимодействии государственных и общественных структур", – подчеркнул он.
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Для участников форума подготовлена насыщенная деловая программа: панельные дискуссии, мастер-классы, тренинги и совещания с привлечением региональных и федеральных экспертов, где эксперты обсудят эффективные и инновационные формы проведения профилактических мероприятий и выработают предложения по совершенствованию антинаркотической политики в стране.
Форум проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, правительства Иркутской области и Государственного антинаркотического комитета.
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Владимир ДорофеевИркутская областьОбщество
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