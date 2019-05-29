Брод призвал создать организацию, которая защитит верующих на Украине

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Назрела необходимость в создании международной правозащитной организации - это станет важным шагом в защите прав верующих на Украине, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

"Преподносить, я считаю, проблему нарушения прав православных (на Украине) нужно в общем контексте правового беспредела на территории современной Украины... Безусловно, назрела необходимость создания международной правозащитной организации, которая включала бы в себя здравые политические, общественные, духовные силы. Опыт такой организации - "Мир без нацизма" - был, и я считаю, что нужно этот опыт использовать", - заявил Брод в ходе конференции "Нарушение прав верующих на Украине", которая проходит в среду в Москве.

Член СПЧ добавил, что считает необходимым продолжать мониторинг нарушения прав верующих на Украине. Он также поддержал предложение председателя Императорского православного палестинского общества Сергея Степашина о необходимости составлять доклады "о вопиющих нарушениях", переводить их на языки ООН и других международных организаций, "широко презентовать на разных площадках Совета Европы, ООН, ОБСЕ".

"Было бы полезно создать и видеоматериал, возможно, с привлечением зарубежных режиссеров-документалистов", - добавил Брод, отметив, что подобные видеоматериалы в период конфликта в Южной Осетии уже сыграли положительную роль во влиянии на Европарламент.

Он подчеркнул необходимость международной правовой поддержки в вопросе соблюдения прав верующих.