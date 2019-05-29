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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Брод призвал создать организацию, которая защитит верующих на Украине

Вчера, 12:46
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Назрела необходимость в создании международной правозащитной организации - это станет важным шагом в защите прав верующих на Украине, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
"Преподносить, я считаю, проблему нарушения прав православных (на Украине) нужно в общем контексте правового беспредела на территории современной Украины... Безусловно, назрела необходимость создания международной правозащитной организации, которая включала бы в себя здравые политические, общественные, духовные силы. Опыт такой организации - "Мир без нацизма" - был, и я считаю, что нужно этот опыт использовать", - заявил Брод в ходе конференции "Нарушение прав верующих на Украине", которая проходит в среду в Москве.
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Член СПЧ добавил, что считает необходимым продолжать мониторинг нарушения прав верующих на Украине. Он также поддержал предложение председателя Императорского православного палестинского общества Сергея Степашина о необходимости составлять доклады "о вопиющих нарушениях", переводить их на языки ООН и других международных организаций, "широко презентовать на разных площадках Совета Европы, ООН, ОБСЕ".
"Было бы полезно создать и видеоматериал, возможно, с привлечением зарубежных режиссеров-документалистов", - добавил Брод, отметив, что подобные видеоматериалы в период конфликта в Южной Осетии уже сыграли положительную роль во влиянии на Европарламент.
Он подчеркнул необходимость международной правовой поддержки в вопросе соблюдения прав верующих.
"Стоит юристам, специалистам в области международного права проработать вопросы о подаче массовых исков в ЕСПЧ, в Международный уголовный суд, рассмотреть и другие возможные инстанции. Требуется текущая правовая защита с подключением, возможно, Международной ассоциации русскоязычных адвокатов и других международных адвокатских правовых структур", - заключил Брод.
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