В России в 2018 году завели почти 300 дел из-за ошибок с начислением пенсий

"В прошлом году в сферах пенсионного законодательства, здравоохранения, соблюдения социальных гарантий инвалидов были защищены права 42 тысяч человек. А к виновным должностным лицам применены строгие меры взыскания, 37 тысяч из них привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено 280 уголовных дел", - сказал Чайка на правительственном часе в Госдуме.