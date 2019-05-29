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РИА Новости

В России в 2018 году завели почти 300 дел из-за ошибок с начислением пенсий

Вчера, 12:43
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Почти 300 уголовных дел возбуждено в России за прошлый год из-за отказов в пенсиях и ошибок с расчетом, сообщил в среду генпрокурор Юрий Чайка.
"В прошлом году в сферах пенсионного законодательства, здравоохранения, соблюдения социальных гарантий инвалидов были защищены права 42 тысяч человек. А к виновным должностным лицам применены строгие меры взыскания, 37 тысяч из них привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено 280 уголовных дел", - сказал Чайка на правительственном часе в Госдуме.
По его словам, среди самых частых нарушений - незаконное снижение размера пенсии, необоснованный отказ в выплате, занижение трудового стажа.
"Пресекались нарушения законодательства при признании граждан инвалидами, случаи уклонения от предоставления им льготных рецептов, санаторного лечения, технических средств реабилитации (например, инвалидные коляски – ред.)", - отметил генпрокурор.
В домах для инвалидов, признал Чайка, "далеко не всегда соблюдаются законодательство об охране здоровья, санитарно-эпидемиологические нормы, правила пожарной безопасности".
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