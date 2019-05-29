Росздравнадзор проверит центр Шумакова после гибели ребенка

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова по факту смерти ребенка, который упал с кровати, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.

Ранее Минздрав России, комментируя сообщения в СМИ о том, что младенец, доставленный для лечения в Морозовскую больницу из центра Шумакова, скончался из-за недосмотра врачей, сообщил, что ребенок упал с кровати матери, хотя родители были информированы о запрете перекладывать его.