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РИА Новости

Вожатых в детских лагерях обучат оказывать первую помощь

Вчера, 12:43
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© Fotolia / Olesia BilkeiЛетний детский лагерь
Летний детский лагерь
© Fotolia / Olesia Bilkei
Летний детский лагерь. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Власти РФ планируют обучать вожатых оказанию первой помощи, следует из комплекса мер по обеспечению организованного отдыха и оздоровления детей на 2019-2023 годы.
"Разработка и направление в субъекты Российской Федерации учебно-методического комплекса по обучению вожатых организаций отдыха детей и их оздоровления навыками оказания первой помощи", - следует из документа. Отмечается, что ответственным исполнителем назначено министерство здравоохранения РФ.
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Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что более 5,8 миллиона детей отдохнут в детских оздоровительных лагерях этим летом.
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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