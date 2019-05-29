Вожатых в детских лагерях обучат оказывать первую помощь

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Власти РФ планируют обучать вожатых оказанию первой помощи, следует из комплекса мер по обеспечению организованного отдыха и оздоровления детей на 2019-2023 годы.

"Разработка и направление в субъекты Российской Федерации учебно-методического комплекса по обучению вожатых организаций отдыха детей и их оздоровления навыками оказания первой помощи", - следует из документа. Отмечается, что ответственным исполнителем назначено министерство здравоохранения РФ.