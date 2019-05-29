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РИА Новости

В центре Шумакова ребенок погиб, упав с кровати

Вчера, 12:40
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Погибший ребенок, лечившийся в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, упал с кровати матери, хотя родители были информированы о запрете перекладывать его, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Ранее в СМИ появилась информация, что младенец, доставленный для лечения в Морозовскую больницу из центра Шумакова, скончался из-за недосмотра врачей.
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"Мать ребенка была подробно ознакомлена с правилами внутреннего распорядка и дала письменное информированное согласие, включавшее запрет на оставление ребенка на взрослой кровати. Ребенок был обеспечен специальной детской кроватью с высокими защитными бортами. Несмотря на это, в ночь с 12 на 13 мая в присутствии матерей двух детей, находившихся на лечении в той же палате, ребенок упал с кровати матери", - говорится в сообщении.
В связи с тяжелыми нарушениями свертываемости крови и прочности костей черепа на фоне цирроза печени ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму, отмечает ведомство. Вся необходимая медицинская помощь была оказана немедленно сотрудниками центра и детской нейрохирургической бригадой НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, добавили в пресс-службе.
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Для дальнейшего лечения ребенок был переведен в специализированное нейрохирургическое отделение Морозовской ДГКБ, где был прооперирован и находился под наблюдением, но 28 мая ребенок умер, уточнили в министерстве.
Девятимесячный ребенок находился на лечении в центре трансплантологии в связи с терминальной стадией цирроза печени и готовился к трансплантации печени, уточнили в пресс-службе.
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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