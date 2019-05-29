Жалоб на увольнения людей предпенсионного возраста не было, заявил Чайка

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россияне предпенсионного возраста еще ни разу не жаловались в прокуратуру на нарушения, связанные с приемом и увольнением с работы, заявил в среду генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
"Отдельно хотел бы отметить, что обращения граждан предпенсионного возраста о нарушениях при приеме на работу и увольнении в Генеральную прокуратуру до сегодняшнего дня не поступали. Безусловно, при наличии таких жалоб прокуроры будут добиваться восстановления прав и привлечения виновных лиц к ответственности, вплоть до уголовной", - сказал Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Закон, вступивший в силу с 1 января 2019 года, вносит в Уголовный кодекс поправки, предусматривающие штрафы за необоснованный отказ в приеме на работу или за увольнение людей предпенсионного возраста.
Так, за отказ в приеме на работу или увольнение человека предпенсионного возраста будет назначаться штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов.