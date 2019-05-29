Жалоб на увольнения людей предпенсионного возраста не было, заявил Чайка

"Отдельно хотел бы отметить, что обращения граждан предпенсионного возраста о нарушениях при приеме на работу и увольнении в Генеральную прокуратуру до сегодняшнего дня не поступали. Безусловно, при наличии таких жалоб прокуроры будут добиваться восстановления прав и привлечения виновных лиц к ответственности, вплоть до уголовной", - сказал Чайка на правительственном часе в Госдуме.