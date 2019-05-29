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РИА Новости

Жалоб на увольнения людей предпенсионного возраста не было, заявил Чайка

Вчера, 12:38
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка на заседании Совета Федерации РФ. 10 ареля 2019
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на заседании Совета Федерации РФ. 10 ареля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россияне предпенсионного возраста еще ни разу не жаловались в прокуратуру на нарушения, связанные с приемом и увольнением с работы, заявил в среду генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
"Отдельно хотел бы отметить, что обращения граждан предпенсионного возраста о нарушениях при приеме на работу и увольнении в Генеральную прокуратуру до сегодняшнего дня не поступали. Безусловно, при наличии таких жалоб прокуроры будут добиваться восстановления прав и привлечения виновных лиц к ответственности, вплоть до уголовной", - сказал Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Закон, вступивший в силу с 1 января 2019 года, вносит в Уголовный кодекс поправки, предусматривающие штрафы за необоснованный отказ в приеме на работу или за увольнение людей предпенсионного возраста.
Так, за отказ в приеме на работу или увольнение человека предпенсионного возраста будет назначаться штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов.
16 апреля, 12:08
Регионы активно включились в переобучение граждан предпенсионного возраста
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Госдума РФЮрий ЧайкаРоссияОбщество
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