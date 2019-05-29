Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T12:33Z
https://ria.ru/20190529/1555060312.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155296/81/1552968110_0:143:1279:862_1036x0_80_0_0_ee42b22b0490c626fc68b17ff3541ca0.jpg
РИА Новости

Савченко предложила Порошенко взять Саакашвили в "Европейскую партию"

Вчера, 12:33
1114
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, предложила бывшему президенту Украины Петру Порошенко взять в "Европейскую партию" экс-главу Грузии Михаила Саакашвили.
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Блок Петра Порошенко" перед досрочными выборами в Верховную раду сменила название на "Европейскую солидарность". Зеленский во вторник вернул Саакашвили украинское гражданство. После этого Саакашвили заявил, что в среду возвращается на Украину.
"Я бы сейчас на месте Петра Порошенко взяла Саакашвили в свою партию. Я считаю, что это очень хороший ход: европейская партия, европейский политик. Были недоразумения, зато он работал, он же был евроинтегратором. Почему бы и нет? Я считаю, что Саакашвили место именно в "Европейской партии" Петра Алексеевича" – заявила Савченко в среду в кулуарах Верховной рады. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Вчера, 07:32
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
По ее словам, вернув украинское гражданство Саакашвили, президент Украины Владимир Зеленский исправил ошибку, которую допустил Порошенко, когда с нарушениями законодательства лишил Саакашвили гражданства. "В Конституции Украины прописано так, что лишить человека гражданства можно собственно, когда он от него откажется. Поскольку Саакашвили не отказывался, то Зеленский просто восстановил его в правах и исправил ту ошибку, которую допустил Порошенко", - отметила она.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
28 мая, 18:07
Захарова пошутила о возвращении Саакашвили украинского гражданства
040000
112 УкраинаНадежда СавченкоПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
Рекомендуем
Михаил Саакашвили
В Раде назвали возвращение Саакашвили украинского гражданства незаконным
РИА
Новости
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Депутат от партии Порошенко внес в Раду законопроект об импичменте
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Выплаты по госдолгу Украины составят почти 40% бюджета, заявили в Раде
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступает на заседании Верховной рады Украины
Савченко назвала переезд администрации президента в Киеве несвоевременным
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил, что Порошенко трижды предлагал ему стать премьером
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин заявил, что не будет сопровождать Зеленского в Брюссель
В Антиохийской церкви призвали ввести санкции против Украины
Экс-посол Грузии Катамадзе попросил у Зеленского украинское гражданство
Михаил Галустян
Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
Александр Турчинов
Экс-секретарь СНБО Украины не должен быть священником, заявил епископ
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский попросил Раду уволить глав МИД, Минобороны и СБУ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии
Эксперт покинул студию России 1 из-за оскорбления украинского политолога
Эксперт покинул студию "России 1" из-за оскорбления украинского политолога
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
16:26Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ
16:23МИД РФ назвал обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
16:20Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном
16:20Проект по искусственному интеллекту может потребовать 90 миллиардов рублей
16:17В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
Лента новостейМолния