Савченко предложила Порошенко взять Саакашвили в "Европейскую партию"

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, предложила бывшему президенту Украины Петру Порошенко взять в "Европейскую партию" экс-главу Грузии Михаила Саакашвили.

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Блок Петра Порошенко" перед досрочными выборами в Верховную раду сменила название на "Европейскую солидарность". Зеленский во вторник вернул Саакашвили украинское гражданство. После этого Саакашвили заявил, что в среду возвращается на Украину.

"Я бы сейчас на месте Петра Порошенко взяла Саакашвили в свою партию. Я считаю, что это очень хороший ход: европейская партия, европейский политик. Были недоразумения, зато он работал, он же был евроинтегратором. Почему бы и нет? Я считаю, что Саакашвили место именно в "Европейской партии" Петра Алексеевича" – заявила Савченко в среду в кулуарах Верховной рады. Трансляцию вел телеканал " 112 Украина ".

По ее словам, вернув украинское гражданство Саакашвили, президент Украины Владимир Зеленский исправил ошибку, которую допустил Порошенко, когда с нарушениями законодательства лишил Саакашвили гражданства. "В Конституции Украины прописано так, что лишить человека гражданства можно собственно, когда он от него откажется. Поскольку Саакашвили не отказывался, то Зеленский просто восстановил его в правах и исправил ту ошибку, которую допустил Порошенко", - отметила она.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.