Самарский суд запретил деятельность религиозной группы "Алля-Аят"

САМАРА, 29 мая – РИА Новости. Самарский областной суд признал экстремистским и запретил деятельность регионального отделения религиозной группы "Алля-Аят", последователи которой лечили болезни без медицинских препаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
По данным надзорного ведомства, религиозная группа проводила в Самаре семинары, на которых предлагала последователям излечиться от болезней, не применяя медицинские препараты. Кроме того, как отмечает прокуратура, на собраниях "Алля-Аят" распространялись журналы "Звезда Селенной", включенные в федеральный список экстремистских материалов РФ, за что прокуратура неоднократно штрафовала руководителя религиозной группы. В связи с этим ведомство обратилось в суд с иском о запрете деятельности "Алля-Аят".
"Самарским областным судом удовлетворено административное исковое заявление прокурора области о признании экстремистской и запрете деятельности религиозной группы "Алля-Аят", - сказала собеседница агентства.