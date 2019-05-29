Самарский суд запретил деятельность религиозной группы "Алля-Аят"

По данным надзорного ведомства, религиозная группа проводила в Самаре семинары, на которых предлагала последователям излечиться от болезней, не применяя медицинские препараты. Кроме того, как отмечает прокуратура, на собраниях "Алля-Аят" распространялись журналы "Звезда Селенной", включенные в федеральный список экстремистских материалов РФ, за что прокуратура неоднократно штрафовала руководителя религиозной группы. В связи с этим ведомство обратилось в суд с иском о запрете деятельности "Алля-Аят".