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Глава подмосковного Долгопрудного сложил полномочия

Вчера, 12:26
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗастройка в районе канала имени Москвы
Застройка в районе канала имени Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Временно исполняющим обязанности главы городского округа Долгопрудный Московской области назначена Александра Кочетинина, говорится в сообщении пресс-службы главного управления территориальной политики Подмосковья.

"В городском округе Долгопрудный состоялось заседание Совета депутатов. Глава городского округа Олег Троицкий сложил полномочия по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы городского округа назначена руководитель администрации Александра Кочетинина", - отмечается в сообщении.

Троицкий возглавлял Долгопрудный с 2000 года. До настоящего времени Кочетинина была руководителем администрации городского округа.
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