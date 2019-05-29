В Крыму поддержали ограничение доступа на пляжи детских лагерей

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Ограничение доступа к пляжам детских здравниц и лагерей оправданная с точки зрения безопасности мера, заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Ранее " Известия " сообщили, что в чиновники планируют запретить доступ посторонних к пляжам детских лагерей.

"На сегодня в Крыму уже имеется ограничение по входу на детские пляжи. Это прописано во всех нормативных документах, согласно требованиям безопасности нахождения детей на отдыхе. Ничего страшного здесь абсолютно нет. Новые поправки, в случае их принятия, направлены, прежде всего, на усиление норм безопасности детского отдыха", - сказал РИА Новости Черняк.

По его словам, общественности не стоит беспокоиться, что это приведет к неконтролируемым ограждениям пляжных территорий.