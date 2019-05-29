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РИА Новости

В Крыму поддержали ограничение доступа на пляжи детских лагерей

Вчера, 12:25
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкДетский отдых в оздоровительном лагере
Детский отдых в оздоровительном лагере
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Детский отдых в оздоровительном лагере. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Ограничение доступа к пляжам детских здравниц и лагерей оправданная с точки зрения безопасности мера, заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Ранее "Известия" сообщили, что в чиновники планируют запретить доступ посторонних к пляжам детских лагерей.
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"На сегодня в Крыму уже имеется ограничение по входу на детские пляжи. Это прописано во всех нормативных документах, согласно требованиям безопасности нахождения детей на отдыхе. Ничего страшного здесь абсолютно нет. Новые поправки, в случае их принятия, направлены, прежде всего, на усиление норм безопасности детского отдыха", - сказал РИА Новости Черняк.
По его словам, общественности не стоит беспокоиться, что это приведет к неконтролируемым ограждениям пляжных территорий.
"У нас в прошлом году было 54 детских здравницы, которые имели право ограничить доступ на свои пляжные территории, если таковые у них имеются. Любой человек прекрасно понимает, что безопасность детей – это очень важно, поэтому отдавая своего ребенка, родители должны быть уверены в их полной безопасности", - подчеркнул Черняк.
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Республика КрымСимферопольКрымОбщество
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