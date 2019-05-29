Волонтеры-медики будут работать со школьниками во время летних каникул

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Добровольцы сферы здравоохранения организуют системную работу со школьниками в рамках федеральной программы "Здоровая смена", которая будет запущена вместе с летней оздоровительной кампанией в регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба всероссийского движения "Волонтеры-медики".
В июне-августе добровольцы отправятся в стационарные и пришкольные лагеря, где проведут мероприятия, направленные на повышение медицинской грамотности, формирование навыков оказания первой помощи, сознательного отношения подростков к своему здоровью, профилактику негативных привычек и заболеваний, профориентацию в медицинские профессии, вовлечение в добровольчество.
Волонтерами-медиками разработан комплекс форматов и тем с учетом возраста детей и специфики обучения во время каникул. Акцент планируется сделать на квестах, ролевых и интеллектуальных играх, симуляциях, мастер-классах, тренингах, воркшопах, театрализованных постановках, а также проектной деятельности.
В 2018 году активисты движения представили пилотные программы во время смен "Лига добровольческих отрядов" в МДЦ "Артек" в Крыму и "Ты решаешь!" в ВДЦ "Океан" во Владивостоке.
Сегодня в России создано более 370 школьных отрядов волонтеров-медиков, в которые вступило свыше 4 тысяч детей и подростков в 63 регионах страны. Юные добровольцы занимаются пропагандой ЗОЖ и рассказывают о вреде пагубных привычек сверстникам, а после прохождения программы профориентации помогают персоналу в больницах и поликлиниках.
Кроме того, 2,3 тысячи юных россиян уже ведут волонтерскую деятельность непосредственно в медицинских учреждениях. Школьники участвуют в оформлении документации, организации досуга для пациентов, уходе и кормлении больных, подготовке кабинетов к работе и инструментария к стерилизации. Волонтеры также помогают на медицинских постах, в регистрации и навигации посетителей медучреждений, учат граждан пользоваться инфоматами. Со школьными отрядами добровольцев сотрудничают более 170 больниц и поликлиник страны.