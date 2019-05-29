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РИА Новости
Новое оружие России

На МАКС-2019 иностранным делегациям впервые покажут истребители Су-57

Вчера, 12:24
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Новейшие истребители пятого поколения Су-57, а также легкий военно-транспортный Ил-112В покажут иностранным делегациям на авиасалоне МАКС-2019, сообщили журналистам в среду в пресс-службе "Рособоронэкспорта".
Данная демонстрация иностранным делегациям будет проводиться впервые, так как ранее Су-57 демонстрировался только в летной программе.
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"Делегациям от ВВС и всем гостям Международного авиационно-космического салона МАКС в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября будут представлены новейшие истребители пятого поколения Су-57, легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМ", - говорится в сообщении.
Кроме того, иностранцы смогут увидеть учебно-тренировочные самолеты Як-130, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш и Ми-17В-5 и другую военную технику.
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В компании также рассказали, что покажут гостям форума "Армия-2019". "В этом году в парке "Патриот" гости "Армии" смогут увидеть ряд потенциально прорывных для мирового рынка новинок: автоматы Калашникова новейшей "двухсотой" серии, специальные автомобили "Тигр-2" нового поколения, а также зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Тор-Э2", боевую машину отделения ПЗРК "Гибка-С", средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, а также новые решения в области радиоэлектронных средств", - сказали в Рособоронэкспорте.
По мнению экспертов компании, внимание гостей привлекут известные во всем мире средства противовоздушной обороны − ЗРС С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С1", ПТРК семейства "Корнет", боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор" и многие другие новейшие разработки в области стрелкового оружия и средств ближнего боя.
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Представителей военно-морских сил иностранных государств с 10 по 14 июля на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге также ждет ряд интересных новинок. Производители покажут натурные образцы берегового ракетного комплекса "Рубеж-МЭ", многофункционального радиолокационного комплекса "Заслон", зенитного ракетного комплекса "Редут", различные корабли российского производства, в том числе малый ракетный корабль проекта 22800Э "Каракурт-Э".
"Для Рособоронэкспорта Международный военно-морской салон, МАКС и "Армия" являются важным маркетинговым инструментом. Мы приглашаем на них максимальное количество иностранных делегаций, которые имеют прекрасную возможность удовлетворить потребности своих силовых ведомств в высококлассной российской военной технике, получить максимально подробные консультации как по техническим особенностям оружия, возможностям поставок, так и по условиям и особенностям боевого применения", – сказал гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
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