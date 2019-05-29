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РИА Новости

В ростовском МЧС поддержали ограничение доступа на пляжи детских лагерей

Вчера, 12:24
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкДетский лагерь
Детский лагерь
© РИА Новости / Макс Ветров
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Детский лагерь. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая - РИА Новости. Предложение запретить доступ посторонних лиц к пляжам детских лагерей положительно скажется на безопасности, считает начальник ГУМЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко.
Ранее "Известия" сообщили, что Минпросвещения и Минприроды разрабатывают поправки в Водный кодекс, предполагающие запрет доступа посторонних лиц к пляжам детских лагерей.
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"Считаю инициативу положительной. Думаю, это правильно, чтобы дети отдыхали в безопасности и вдали от сомнительных компаний", - сказал Бутко журналистам. Тем не менее, по его словам, МЧС продолжит проверять пляжи по своей линии.
По информации Бутко, в текущем сезоне в Ростовской области планируют работу 23 детских лагеря, имеющих выход к воде. Во всех них поводится обследование на предмет соответствия требованиям безопасности в период купального сезона. На данный момент уже обследовано и допущено к работе 15 из них.
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МЧСРостовская областьРостов-на-ДонуОбщество
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