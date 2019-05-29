В ростовском МЧС поддержали ограничение доступа на пляжи детских лагерей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая - РИА Новости. Предложение запретить доступ посторонних лиц к пляжам детских лагерей положительно скажется на безопасности, считает начальник ГУМЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко.
Ранее "Известия" сообщили, что Минпросвещения и Минприроды разрабатывают поправки в Водный кодекс, предполагающие запрет доступа посторонних лиц к пляжам детских лагерей.
"Считаю инициативу положительной. Думаю, это правильно, чтобы дети отдыхали в безопасности и вдали от сомнительных компаний", - сказал Бутко журналистам. Тем не менее, по его словам, МЧС продолжит проверять пляжи по своей линии.
По информации Бутко, в текущем сезоне в Ростовской области планируют работу 23 детских лагеря, имеющих выход к воде. Во всех них поводится обследование на предмет соответствия требованиям безопасности в период купального сезона. На данный момент уже обследовано и допущено к работе 15 из них.