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РИА Новости
Медиавойны

Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии

Вчера, 12:17
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В российском МИД призвали ведущие немецкие издания прояснить ситуацию с видео, которое спровоцировало политический скандал в Австрии.
Москва, в свою очередь, проведет свою проверку, результаты которой сообщит ОБСЕ, говорится в Facebook-аккаунте официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
"После того как в СМИ появилась информация, что Spiegel и Süddeutsche Zeitung получили видео с якобы "племянницей" русского олигарха и австрийским политиком от некоей фирмы, купившей его, как сообщается, за 600 тысяч евро, а вся история оказалась спланированной провокацией с участием нанятой за впечатляющий гонорар боснийской студентки, немецкие журналисты, запустившие этот фейк, как минимум должны объясниться. Как же так получилось, что эта фальшивка очутилась именно в их руках, а они успешно раскрутили ее, дополнив дезой?" — написала она.
Дипломат напомнила, что в конечном счете речь идет о постановочном материале в рамках информационной операции, что особенно примечательно, "когда вспоминаешь про ярую борьбу именно немецких журналистов с фейками и вмешательством в электоральные процессы".

"Но главный вопрос остается открытым: кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент "независимую" немецкую прессу? Европа, очнись!" — заключила Захарова.

Лидер австрийской право-националистической Партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
28 мая, 19:30
СМИ узнали личность "россиянки" из скандального видео со Штрахе

Скандал в Австрии

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы о некорректном политическом поведении австрийского вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
На обнародованном видео политик обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии. По другим данным, это студентка из Боснии и Герцеговины.
При этом сами издания указали, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы (АПС) за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой.
Штрахе был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с АПС и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.
Во вторник федеральный президент страны Александер Ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство страны во главе с Курцем.
Лидер австрийской право-националистической Партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе
20 мая, 13:01
Европа в страхе ликвидировала Штрахе. Что не так с австрийским политикомБывшего вице-канцлера Австрии вынудили уйти в отставку. Повод невыносимо банален – "российское вмешательство". Классика. Которая, впрочем, вредит политической культуре, считают в МИД Германии.
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МедиавойныХайнц-Кристиан ШтрахеМария ЗахароваСебастьян КурцАвстрияРоссияВ мире
Популярные комментарии
"Но главный вопрос остаётся открытым: кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент "независимую" немецкую прессу? С большой долей вероятности предположу, что это британские или американские спецслужбы. Скорее британские. Вспомните скандал с австрийским шпионом. Скандал сдулся, а встречу Трампа с Путиным в Париже сорвали.
29 мая, 13:04
llevksm
5501003
А во то СМИ ещё не попало под наши санкции , ну типа - инАгент и всяко разное?
29 мая, 16:02
llitsukov
2710000
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