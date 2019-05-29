Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В российском МИД призвали ведущие немецкие издания прояснить ситуацию с видео, которое спровоцировало политический скандал в Австрии.

Facebook -аккаунте официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. Москва, в свою очередь, проведет свою проверку, результаты которой сообщит ОБСЕ, говорится в-аккаунте официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

"После того как в СМИ появилась информация, что Spiegel и Süddeutsche Zeitung получили видео с якобы "племянницей" русского олигарха и австрийским политиком от некоей фирмы, купившей его, как сообщается, за 600 тысяч евро, а вся история оказалась спланированной провокацией с участием нанятой за впечатляющий гонорар боснийской студентки, немецкие журналисты, запустившие этот фейк, как минимум должны объясниться. Как же так получилось, что эта фальшивка очутилась именно в их руках, а они успешно раскрутили ее, дополнив дезой?" — написала она.

Дипломат напомнила, что в конечном счете речь идет о постановочном материале в рамках информационной операции, что особенно примечательно, "когда вспоминаешь про ярую борьбу именно немецких журналистов с фейками и вмешательством в электоральные процессы".

"Но главный вопрос остается открытым: кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент "независимую" немецкую прессу? Европа, очнись!" — заключила Захарова.

Скандал в Австрии

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы о некорректном политическом поведении австрийского вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

На обнародованном видео политик обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии. По другим данным, это студентка из Боснии и Герцеговины.

При этом сами издания указали, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы (АПС) за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой.

Штрахе был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с АПС и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.