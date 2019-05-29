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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

В День защиты детей москвичей ждет концерт участников "Спасской башни"

Вчера, 12:12
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© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Участники фестиваля "Спасская башня"
Участники фестиваля Спасская башня
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
МОСКВА, 29 мая. – РИА Новости. 1 июня в День защиты детей в Москве, на Комсомольской площади, выступят постоянные участники Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" - суворовцы Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова.
Выступление военного оркестра начнётся в 11:00 возле центрального входа Казанского вокзала и будет проходить под управлением лауреатов всероссийских и международных конкурсов дирижёров Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова Кирилла Черчика и Михаила Куслина.
"Воспитанники военно-музыкального училища, со свойственным им драйвом и виртуозным мастерством, вызывающим у зрителей восторг, исполнят популярные мелодии – от классики до джаза", - говорится в сообщении.
Юные музыканты принимают участие в важнейших государственных мероприятиях, воинских церемониях, международных военно-музыкальных фестивалях. С 1940 года все военные парады на Красной площади открывает рота барабанщиков училища.
Здание Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Монумент Победы в Парке Победы на Поклонной горе в Москве
27 мая, 12:20
В парке Победы 25 мая состоялся концерт военных музыкантов
Военные оркестры выступают на вокзалах Москвы уже четвертый год подряд. Организаторами концертов являются Дирекция Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" и постоянный партнер Фестиваля ОАО "РЖД".
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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Фестиваль "Спасская башня"Москва
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