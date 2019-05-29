В День защиты детей москвичей ждет концерт участников "Спасской башни"

МОСКВА, 29 мая. – РИА Новости. 1 июня в День защиты детей в Москве, на Комсомольской площади, выступят постоянные участники Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" - суворовцы Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова.

Выступление военного оркестра начнётся в 11:00 возле центрального входа Казанского вокзала и будет проходить под управлением лауреатов всероссийских и международных конкурсов дирижёров Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова Кирилла Черчика и Михаила Куслина.

"Воспитанники военно-музыкального училища, со свойственным им драйвом и виртуозным мастерством, вызывающим у зрителей восторг, исполнят популярные мелодии – от классики до джаза", - говорится в сообщении.

Юные музыканты принимают участие в важнейших государственных мероприятиях, воинских церемониях, международных военно-музыкальных фестивалях. С 1940 года все военные парады на Красной площади открывает рота барабанщиков училища.

Военные оркестры выступают на вокзалах Москвы уже четвертый год подряд. Организаторами концертов являются Дирекция Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" и постоянный партнер Фестиваля ОАО "РЖД".