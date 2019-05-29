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РИА Новости

Володин предложил провести консультации по проектам с Южной Кореей и КНДР

Вчера, 12:11
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил РИА Новости, что предложил провести трехсторонние консультации с участием экспертов по совместным проектам РФ, Южной Кореи и КНДР.
"Предложил с участием экспертов провести трехсторонние консультации по проектам, которые могли бы быть объединяющими", - сказал Володин РИА Новости, отвечая на вопрос о том, планируется ли создать специальную комиссию по работе над проектами России, КНДР и Южной Кореи.
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В Госдуме во вторник состоялось открытие первого заседания Комиссии по сотрудничеству Государственной Думы и Национального собрания Республики Корея. На открытии заседания Володин предложил начинать проработку трехсторонних проектов России, КНДР и Южной Кореи, не дожидаясь отмены международных санкций в отношении Северной Кореи
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Вячеслав ВолодинЮжная КореяКНДРРоссияВ мире
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