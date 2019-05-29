Володин предложил провести консультации по проектам с Южной Кореей и КНДР

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил РИА Новости, что предложил провести трехсторонние консультации с участием экспертов по совместным проектам РФ, Южной Кореи и КНДР.

"Предложил с участием экспертов провести трехсторонние консультации по проектам, которые могли бы быть объединяющими", - сказал Володин РИА Новости, отвечая на вопрос о том, планируется ли создать специальную комиссию по работе над проектами России, КНДР и Южной Кореи.