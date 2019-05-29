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РИА Новости

Пожар на бывшем судостроительном заводе Порошенко локализовали

Вчера, 12:10
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КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на корабле, который находится на ремонте на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, ранее принадлежавшем пятому по счету президенту Украины Петру Порошенко, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В среду руководитель пресс-службы киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага сообщила, что возгорание произошло на корабле, который находится на ремонте на бывшем заводе Порошенко.
"По прибытию пожарных было установлено, что горит трюм в пришвартованном корабле на площади 100 квадратных метров. Пожар локализован, ликвидация продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook в среду.
Предварительно установлено, что на корабле проводились сварочные работы, погибших и травмированных нет.
Ранее инвестиционные фонды "Прайм Эссетс Кэпитал" и "ВИК", владельцами которых являются Порошенко и депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко, подписали договор о продаже судостроительного завода "Кузница на Рыбальском". Покупателем выступила компания Еwins Liмiтеd из группы "ТАС", бенефициаром которой является украинский бизнесмен Сергей Тигипко. Стоимость проданных акций не разглашалась в связи с коммерческой тайной.
Завод "Кузница на Рыбальском" в Киеве специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, морозильных рыболовных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.
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