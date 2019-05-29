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РИА Новости

Ирак передал Турции 188 детей боевиков ИГ*

Вчера, 12:08
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© AP Photo / File Боец ИГ* с детьми, держащими оружие, в Ираке
Боец ИГ* с детьми, держащими оружие, в Ираке
© AP Photo / File
Боец ИГ* с детьми, держащими оружие, в Ираке. Архивное фото
БАГДАД, 29 мая – РИА Новости. Иракские власти передали Турции почти 190 детей боевиков "Исламского государства"*, говорится в полученном РИА Новости заявлении Высшего судебного совета Ирака.
"Центральный следственный суд, специализирующийся на вопросах терроризма и обвиняемых в нем иностранцах, передал турецкой стороне оставленных в Ираке 188 детей боевиков ИГ*", - цитируется в заявлении официальный представитель совета Абдулсаттар Бьяркадар.
По его словам, среди них есть и небольшое число уже совершеннолетних, "осужденных за незаконное пересечение границы, срок их судимости исчерпан".
Он отметил, что их направили в Турцию на самолете, процесс передачи проходил в присутствии представителей МИД Ирака, посольства Турции в Багдаде и международных организаций, в том числе ЮНИСЕФ.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Дети смотрят на оружие, оставленное боевиками ИГ (запрещена в РФ) в Кобани, Сирия. 2015 год.
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Исламское государствоИракТурцияВ мире
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