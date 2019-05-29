Ирак передал Турции 188 детей боевиков ИГ*

"Центральный следственный суд, специализирующийся на вопросах терроризма и обвиняемых в нем иностранцах, передал турецкой стороне оставленных в Ираке 188 детей боевиков ИГ*", - цитируется в заявлении официальный представитель совета Абдулсаттар Бьяркадар.

По его словам, среди них есть и небольшое число уже совершеннолетних, "осужденных за незаконное пересечение границы, срок их судимости исчерпан".

Он отметил, что их направили в Турцию на самолете, процесс передачи проходил в присутствии представителей МИД Ирака, посольства Турции в Багдаде и международных организаций, в том числе ЮНИСЕФ.