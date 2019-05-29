На МАКС-2019 приедут компании из США и Европы

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Компании из Европы и США, в числе которых такие гиганты как американская The Boeing Company, а также французские THALES и SAFRAN, примут участие в Международном авиасалоне МАКС-2019, следует из списка участников, опубликованного на сайте авиасалона.

Согласно перечню компаний, от США в выставке примут участие Honywell, Kulite Semiconductor Products Inc. и The Boeing Company, от Франции - SAFRAN, THALES и другие, от Великобритании - Rolls-Royce и еще ряд компаний. Кроме того, в МАКС-2019 примут участие более 15 компаний от Германии, несколько компаний из Чехии, а также фирмы из Канады, Бельгии и Австрии.

Международный авиационный космический салон (МАКС) пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском. В этом году КНР выступает партнёром МАКС.