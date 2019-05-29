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РИА Новости

На северо-западе Москвы трамвай столкнулся с грузовиком

Вчера, 12:04
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием трамвая и грузовика на пересечении ул. Авиационная и ул. Пехотная
Последствия ДТП с участием трамвая и грузовика на пересечении ул. Авиационная и ул. Пехотная
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Трамвай столкнулся с грузовым автомобилем на северо-западе Москвы, пострадала пассажирка трамвая, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На пересечении улиц Авиационная и Пехотная произошло столкновение трамвая с грузовиком. В трамвае пострадала пассажирка", - сказал собеседник агентства.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
По его словам, в результате ДТП произошел сход колесной пары трамвая. Восстановительные работы проводят сотрудники "Мосгортранса". Обстоятельства происшествия выясняются.
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