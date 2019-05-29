На северо-западе Москвы трамвай столкнулся с грузовиком

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Трамвай столкнулся с грузовым автомобилем на северо-западе Москвы, пострадала пассажирка трамвая, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На пересечении улиц Авиационная и Пехотная произошло столкновение трамвая с грузовиком. В трамвае пострадала пассажирка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП произошел сход колесной пары трамвая. Восстановительные работы проводят сотрудники "Мосгортранса". Обстоятельства происшествия выясняются.