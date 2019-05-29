Рябков обсудил в Тегеране ситуацию вокруг ядерной сделки

"Заместитель министра иностранных дел Аббас Аракчи в ходе встречи с замглавы МИД РФ (Сергеем) Рябковым рассмотрели последние события в сфере двусторонних отношений, СВПД, а также провели консультации по международным и региональным темам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Ирана.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.