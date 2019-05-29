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РИА Новости

Рябков обсудил в Тегеране ситуацию вокруг ядерной сделки

Вчера, 12:03
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
ТЕГЕРАН. 29 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, находящийся в Тегеране, обсудил со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи ситуацию вокруг ядерной сделки, региональные вопросы, сообщило внешнеполитическое ведомство Ирана.
"Заместитель министра иностранных дел Аббас Аракчи в ходе встречи с замглавы МИД РФ (Сергеем) Рябковым рассмотрели последние события в сфере двусторонних отношений, СВПД, а также провели консультации по международным и региональным темам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Ирана.
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
21 мая, 10:56
Иран не отклоняется от допустимых параметров по СВПД, заявил Ульянов
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
Ранее МИД РФ заявил, что необходимость созыва заседания совместной комиссии СВПД становится все более очевидной.
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Выход США из ядерной сделки по ИрануАббас АракчиМИД РФМИД ИранаСергей РябковРоссияИранСШАВ мире
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