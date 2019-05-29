Курс доллара вырос до 65 рублей

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Курс рубля ускорил снижение к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Американская валюта впервые с 14 мая преодолела отметку в 65 рублей. Курс доллара расчетами "завтра" на 11:41 мск среды растет до 65,02 рубля, евро — до 72,53 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,46% — до 67,67 доллара за баррель.

Вслед за нефтью и рублем продолжает снижаться рынок акций. Индекс Мосбиржи к 10:07 мск падал на 0,09% — до 2607,45 пункта, индекс РТС — на 0,47%, до 1265,16 пункта.