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РИА Новости

Курс доллара вырос до 65 рублей

Вчера, 11:57
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© РИА Новости / Виталий ТимкивКонверт с долларовыми купюрами
Конверт с долларовыми купюрами
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Конверт с долларовыми купюрами. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Курс рубля ускорил снижение к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Американская валюта впервые с 14 мая преодолела отметку в 65 рублей. Курс доллара расчетами "завтра" на 11:41 мск среды растет до 65,02 рубля, евро — до 72,53 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,46% — до 67,67 доллара за баррель.
Вслед за нефтью и рублем продолжает снижаться рынок акций. Индекс Мосбиржи к 10:07 мск падал на 0,09% — до 2607,45 пункта, индекс РТС — на 0,47%, до 1265,16 пункта.
По мнению трейдеров, акции и рубль снижаются на негативном внешнем фоне. Тем не менее, как отмечают эксперты, размещения облигаций федерального займа могут оказать некоторую поддержку отечественной валюте.
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Популярные комментарии
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29 мая, 12:31
Алекс Пыня
1331003
И что? Нам это зачем* Это не 90-е когда вся страна накопления в долларах держала и лихорадочно следила за курсом. Можно было эту информацию не ставить как основную.
29 мая, 12:29
Арсений Понфиленко
4000011
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