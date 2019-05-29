Путин провел встречу с Додоном

НУР-СУЛТАН, 29 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях саммита Евразийского экономического союза провел встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Беседа двух президентов состоялась сразу после завершения заседания Высшего евразийского экономического совета.
Нынешнее заседание приурочено к 25-летию идеи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и пятилетию подписания договора о ЕАЭС. На встречу приглашены президент Молдавии как глава государства-наблюдателя при союзе, а также президент Таджикистана в качестве почетного гостя.