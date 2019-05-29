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РИА Новости

Путин провел встречу с Додоном

Вчера, 11:56
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН, 29 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях саммита Евразийского экономического союза провел встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Беседа двух президентов состоялась сразу после завершения заседания Высшего евразийского экономического совета.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом совместного фотографирования глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
Вчера, 10:27
Путин и Лукашенко коротко пообщались на полях ВЕЭС
Нынешнее заседание приурочено к 25-летию идеи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и пятилетию подписания договора о ЕАЭС. На встречу приглашены президент Молдавии как глава государства-наблюдателя при союзе, а также президент Таджикистана в качестве почетного гостя.
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Игорь ДодонЕвразийский экономический союзВладимир ПутинПолитика
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом совместного фотографирования глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
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