Путин провел встречу с Додоном

Нынешнее заседание приурочено к 25-летию идеи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и пятилетию подписания договора о ЕАЭС. На встречу приглашены президент Молдавии как глава государства-наблюдателя при союзе, а также президент Таджикистана в качестве почетного гостя.