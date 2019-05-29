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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Антиохийской церкви призвали ввести санкции против Украины

Вчера, 11:51
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Если новые власти Украины не прекратят гонения на каноническую Церковь, международное сообщество должно ввести санкции против этой страны, заявил викарий патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс.
Иерарх выступил на международной конференции "Нарушение прав верующих на Украине" и призвал ее участников обратиться к миру с требованием начать диалог с новыми киевскими властями о возвращении канонической церкви незаконно отнятого имущества.

"Чтобы были возвращены отнятые приходы и церкви, чтобы возвратили церковные ценности, иконы, сосуды и прочее, чтобы призвали новое руководство действовать по принципу "кесарю кесарево, а Божие Богу", чтобы многим клирикам было возвращено гражданство и попранные права, как было возвращено гражданство (экс-губернатору Одесской области Украины Михаилу) Саакашвили", — сказал епископ.

Если правительство Украины не откликнется, на страну следует наложить ограничения, "сегодня подходящее время для такого действия", добавил он.
"Как говорится в одной арабской поговорке — выпущенная пуля, может, и не убьет, но создаст шум, от которого будет болеть голова", — заключил викарий.
Деревянная церковь святого князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата во Львове, в которой ночью 3 февраля произошел пожар
Вчера, 11:33
В РПЦ призвали Киев расследовать случаи насилия против верующих
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось.
В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ.
Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ, — таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой, определенной законом процедуре".
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Браво, делайте зло, во имя добра! Это так по христиански.
29 мая, 12:13
Nerp
6100253
Церковь в не политики должна быть, но наверное в какой то другой стране.
29 мая, 12:14
Nerp
7000141
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