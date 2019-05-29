В Антиохийской церкви призвали ввести санкции против Украины

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Если новые власти Украины не прекратят гонения на каноническую Церковь, международное сообщество должно ввести санкции против этой страны, заявил викарий патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс.

Иерарх выступил на международной конференции "Нарушение прав верующих на Украине" и призвал ее участников обратиться к миру с требованием начать диалог с новыми киевскими властями о возвращении канонической церкви незаконно отнятого имущества.

"Чтобы были возвращены отнятые приходы и церкви, чтобы возвратили церковные ценности, иконы, сосуды и прочее, чтобы призвали новое руководство действовать по принципу "кесарю кесарево, а Божие Богу", чтобы многим клирикам было возвращено гражданство и попранные права, как было возвращено гражданство (экс-губернатору Одесской области Украины Михаилу) Саакашвили", — сказал епископ.

Если правительство Украины не откликнется, на страну следует наложить ограничения, "сегодня подходящее время для такого действия", добавил он.

"Как говорится в одной арабской поговорке — выпущенная пуля, может, и не убьет, но создаст шум, от которого будет болеть голова", — заключил викарий.

В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось.

В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ.