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РИА Новости

На Алтае мужчину обвинили в убийстве младенца из-за ссоры с сожительницей

Вчера, 11:48
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Жителю Крутихинского района Алтайского края предъявлено обвинение в убийстве 11-месячного ребенка своей сожительницы из-за ссоры, сообщает старший помощник руководителя СУСК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.
"По данным следствия, вечером 27 мая находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, поругавшись со своей сожительницей, взял ее 11-месячного сына и унес из дома. На участке местности в одном из сел Крутихинского района он причинил множественные удары по голове ребенка, который от полученных травм скончался", - сообщила Рязанцева.
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Добавляется, что судом в отношении 31-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.
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