На Алтае мужчину обвинили в убийстве младенца из-за ссоры с сожительницей

"По данным следствия, вечером 27 мая находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, поругавшись со своей сожительницей, взял ее 11-месячного сына и унес из дома. На участке местности в одном из сел Крутихинского района он причинил множественные удары по голове ребенка, который от полученных травм скончался", - сообщила Рязанцева.