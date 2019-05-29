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Клубнику в Подмосковье начнут собирать в июне

Вчера, 11:48
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКлубника, выращенная в питомнике
Клубника, выращенная в питомнике
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сельхозпредприятия Московской области начнут сбор выращенной в регионе клубники в первой половине июня, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Жители и гости Московской области попробуют первую, выращенную в Подмосковье в этом году клубнику, в начале июня. 8-10 числа стартует сбор ягоды на предприятиях АПК "Непецино" и "Русская ягода". По прогнозам руководителя хозяйства "Акатьевский", ранняя клубника появится в середине следующего месяца, числа 13-15", - цитирует пресс-служба министра Андрея Разина.
Отмечается, что в Подмосковье восемь крупных производителей клубники, из них шесть занимаются производством товарной ягоды, два - производством рассады. Ведомство сообщает, что сбор ягоды начинается раньше обычного из-за ранней весны.
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