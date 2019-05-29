Клубнику в Подмосковье начнут собирать в июне

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сельхозпредприятия Московской области начнут сбор выращенной в регионе клубники в первой половине июня, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Жители и гости Московской области попробуют первую, выращенную в Подмосковье в этом году клубнику, в начале июня. 8-10 числа стартует сбор ягоды на предприятиях АПК "Непецино" и "Русская ягода". По прогнозам руководителя хозяйства "Акатьевский", ранняя клубника появится в середине следующего месяца, числа 13-15", - цитирует пресс-служба министра Андрея Разина.