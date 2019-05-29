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РИА Новости

Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану выдали два англо-русских словаря

Вчера, 11:46
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американские дипломаты принесли два англо-русских словаря обвиняемому в шпионаже гражданину четырех стран Полу Уилану, находящемуся в СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
Ранее замглавы Общественной национальной комиссии Москвы (ОНК) Ева Меркачева рассказала, что представители ОНК по-прежнему не могут пообщаться с Уиланом, поскольку до сих пор не решён вопрос с переводчиком, а вести разговоры на английском языке в СИЗО "Лефортово" "запрещают категорически", так как это запрещено правилами.
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"Дипломаты из американского посольства выдали ему два полных англо-русских словаря под редакцией Мюллера. К сожалению, больше никаких других книг у него нет, потому что в библиотеке нет литературы на английском языке", - сказал адвокат.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности. В пятницу Лефортовский суд Москвы продлил Уилану срок содержания под стражей еще на три месяца.
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460000
Пол УиланЛефортовоРоссияПроисшествия
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