Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану выдали два англо-русских словаря

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американские дипломаты принесли два англо-русских словаря обвиняемому в шпионаже гражданину четырех стран Полу Уилану, находящемуся в СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.

Ранее замглавы Общественной национальной комиссии Москвы (ОНК) Ева Меркачева рассказала, что представители ОНК по-прежнему не могут пообщаться с Уиланом, поскольку до сих пор не решён вопрос с переводчиком, а вести разговоры на английском языке в СИЗО "Лефортово" "запрещают категорически", так как это запрещено правилами.

"Дипломаты из американского посольства выдали ему два полных англо-русских словаря под редакцией Мюллера. К сожалению, больше никаких других книг у него нет, потому что в библиотеке нет литературы на английском языке", - сказал адвокат.