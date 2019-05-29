Минфин отказался платить за "косяки" "Транснефти" с грязной нефтью

НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов ответил на предложение снизить дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба".

"Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за "косяки" компании, которая занимается поставкой нефти. Мне кажется, это не совсем правильно", - сказал он.

По его мнению, это будет фактически бюджетной компенсацией за недоработки компании, "которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти".

Курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак говорил, что компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" будет "Транснефть", и эти затраты будут учитываться при утверждении ее дивидендов.

В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что говорить о пересмотре дивидендов компании преждевременно, пока не определен даже суммарный ущерб.

Министр энергетики Александр Новак в понедельник сообщил, что директивы по дивидендам "Транснефти" за 2018 год пока нет, вопрос обсуждается в правительстве.

В апреле ряд стран приостановил транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" из-за проблем с качеством продукции. В "Транснефти" выяснили, что сырье загрязняли умышленно, возбуждено уголовное дело, прошли первые задержания.