Минфин отказался платить за "косяки" "Транснефти" с грязной нефтью

НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов ответил на предложение снизить дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба".
"Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за "косяки" компании, которая занимается поставкой нефти. Мне кажется, это не совсем правильно", - сказал он.
По его мнению, это будет фактически бюджетной компенсацией за недоработки компании, "которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти".
24 мая, 19:14Эксперты подсчитали ущерб от ситуации с "Дружбой"
Курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак говорил, что компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" будет "Транснефть", и эти затраты будут учитываться при утверждении ее дивидендов.
В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что говорить о пересмотре дивидендов компании преждевременно, пока не определен даже суммарный ущерб.
Министр энергетики Александр Новак в понедельник сообщил, что директивы по дивидендам "Транснефти" за 2018 год пока нет, вопрос обсуждается в правительстве.
В апреле ряд стран приостановил транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" из-за проблем с качеством продукции. В "Транснефти" выяснили, что сырье загрязняли умышленно, возбуждено уголовное дело, прошли первые задержания.
В мае прокачку начали восстанавливать. Пострадавшие стороны ведут переговоры о компенсации ущерба. Вице-премьер России Дмитрий Козак заявлял, что этим займется ответственная за поставки "Транснефть".