Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T13:05Z
https://ria.ru/20190529/1555057340.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Минфин отказался платить за "косяки" "Транснефти" с грязной нефтью

Вчера, 11:46
5572
НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов ответил на предложение снизить дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба".

"Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за "косяки" компании, которая занимается поставкой нефти. Мне кажется, это не совсем правильно", - сказал он.

По его мнению, это будет фактически бюджетной компенсацией за недоработки компании, "которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти".
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
24 мая, 19:14
Эксперты подсчитали ущерб от ситуации с "Дружбой"
Курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак говорил, что компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" будет "Транснефть", и эти затраты будут учитываться при утверждении ее дивидендов.
В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что говорить о пересмотре дивидендов компании преждевременно, пока не определен даже суммарный ущерб.
Министр энергетики Александр Новак в понедельник сообщил, что директивы по дивидендам "Транснефти" за 2018 год пока нет, вопрос обсуждается в правительстве.
Символ нефтепровода Дружба около деревни Защебье Речицкого района Гомельской области
21 мая, 18:03
Эксперт не исключил взаимозачета претензий России и Белоруссии по "Дружбе"
В апреле ряд стран приостановил транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" из-за проблем с качеством продукции. В "Транснефти" выяснили, что сырье загрязняли умышленно, возбуждено уголовное дело, прошли первые задержания.
В мае прокачку начали восстанавливать. Пострадавшие стороны ведут переговоры о компенсации ущерба. Вице-премьер России Дмитрий Козак заявлял, что этим займется ответственная за поставки "Транснефть".
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
26 мая, 03:30
Эксперты рассказали о рисках затягивания ситуации с нефтепроводом "Дружба"
6222051
Антон СилуановТранснефтьЭкономика
Рекомендуем
В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок
РИА
Новости
Дмитрий Мезенцев
Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Мезенцева
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с "россиянкой" в Австрии
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Мясной фарш
Роскачество проверило мясной фарш
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
Работа лаборатории лазерных измерений
Физики из России создали рекордно мощный инфракрасный лазер
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров прокомментировал военную активность России на Курилах
Новый пассажирский терминал B аэропорта Шереметьево
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Эксперт покинул студию России 1 из-за оскорбления украинского политолога
Эксперт покинул студию "России 1" из-за оскорбления украинского политолога
Заправочная станция компании Укрнафта
Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России
На бывшем заводе Порошенко "Кузница на Рыбальском" загорелся корабль
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со "стриптизом"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
16:26Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ
16:23МИД РФ назвал обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
16:20Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном
16:20Проект по искусственному интеллекту может потребовать 90 миллиардов рублей
16:17В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
Лента новостейМолния