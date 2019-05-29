Попавшие в ДТП в Приморье китайские туристы вернулись на родину

"В 17.00 (10.00 мск) группа китайских туристов покинула Приморье. Сначала границу перешли китайские граждане, прибывшие на каретах скорой помощи. В нейтральной зоне они были переданы скорой помощи Китая. Затем границу перешли туристы, прибывшие на автобусе", - говорится в сообщении.

Во вторник при опрокидывании автобуса с 43 китайскими туристами в Уссурийске погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Всех пострадавших отвезли в больницу, значительную часть отпустили после оказания помощи. Четверых оставили в медучреждении, один из них – гражданин КНР – находился в реанимации, 38 туристов были размещены в одной из гостиниц Уссурийска. По факту ДТП возбуждено дело, водитель заключен под стражу.