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РИА Новости

Попавшие в ДТП в Приморье китайские туристы вернулись на родину

Вчера, 11:41
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Попавшие в ДТП в Уссурийске китайские туристы вернулись на родину, администрация Приморского края.
"В 17.00 (10.00 мск) группа китайских туристов покинула Приморье. Сначала границу перешли китайские граждане, прибывшие на каретах скорой помощи. В нейтральной зоне они были переданы скорой помощи Китая. Затем границу перешли туристы, прибывшие на автобусе", - говорится в сообщении.
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В больнице Уссурийска остался один гражданин КНР, с ним находятся еще двое туристов - родственник и коллега, сообщали ранее власти региона.
Во вторник при опрокидывании автобуса с 43 китайскими туристами в Уссурийске погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Всех пострадавших отвезли в больницу, значительную часть отпустили после оказания помощи. Четверых оставили в медучреждении, один из них – гражданин КНР – находился в реанимации, 38 туристов были размещены в одной из гостиниц Уссурийска. По факту ДТП возбуждено дело, водитель заключен под стражу.
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