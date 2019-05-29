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РИА Новости

Президент Казахстана призвал устранить торговые барьеры внутри ЕАЭС

Вчера, 11:40
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду призвал к устранению торговых барьеров внутри ЕАЭС, поскольку они могут снизить доверие инвесторов к интеграционному проекту.
"Сохраняющиеся, к сожалению, барьеры и препятствия для торговли внутри союза могут снизить доверие как отечественных, так и иностранных инвесторов к нашему интеграционному проекту, поэтому работу по их устранению надо поднять на качественно новый уровень", - сказал Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.
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По его словам, "это должно быть каждодневной, насущной задачей, не только Евразийской экономической комиссии, но и всех задействованных национальных ведомств".
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Касым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союзЭкономика
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