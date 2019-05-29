Президент Казахстана призвал устранить торговые барьеры внутри ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду призвал к устранению торговых барьеров внутри ЕАЭС, поскольку они могут снизить доверие инвесторов к интеграционному проекту.

"Сохраняющиеся, к сожалению, барьеры и препятствия для торговли внутри союза могут снизить доверие как отечественных, так и иностранных инвесторов к нашему интеграционному проекту, поэтому работу по их устранению надо поднять на качественно новый уровень", - сказал Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.