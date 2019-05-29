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РИА Новости

Следствие просит арестовать саратовского подростка, напавшего на школьницу

Вчера, 11:38
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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие направило в суд ходатайство о заключении под стражу на два месяца подростка, ударившего топором 12-летнюю девочку в школе города Вольска Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры области.
Ранее СУСК сообщило, что 14-летний ученик школы №4 в поселке Большевик города Вольск во вторник утром поднялся на второй этаж здания, бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но воспламенения не произошло. По данным следствия, после этого подросток ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. В отношении подростка завели уголовное дело, дома у него провели обыски, а сам он задержан.
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"Следственные органы направили в суд ходатайство об аресте подростка сроком на два месяца. Судебное заседание запланировано сегодня во второй половине дня", - сказала представитель прокуратуры.
По словам источника РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, нападавший подросток с 2017 года состоит на учете у психиатра, он учился плохо.
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