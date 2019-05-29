Путин призвал ЕАЭС совершенствовать координацию экономической политики

"Предстоит и далее совершенствовать координацию политики государств объединения в ключевых отраслях экономики. В полной мере осуществить принятые в рамках ЕврАзЭс решения о введении наднационального регулирования в банковском и финансовом секторах, в медицине и фармацевтике, транспорте, нефтегазовой промышленности", - заявил Путин на заседании ВЕЭС.