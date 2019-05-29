Путин призвал ЕАЭС совершенствовать координацию экономической политики

НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Странам ЕАЭС необходимо совершенствовать координацию политики в ключевых отраслях экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Предстоит и далее совершенствовать координацию политики государств объединения в ключевых отраслях экономики. В полной мере осуществить принятые в рамках ЕврАзЭс решения о введении наднационального регулирования в банковском и финансовом секторах, в медицине и фармацевтике, транспорте, нефтегазовой промышленности", - заявил Путин на заседании ВЕЭС.
По его словам, также "более слаженных совместных усилий требует унификация законодательной базы в области экономики".
"На наш взгляд, необходимо продолжить курс на оптимизацию административных правил и процедур, устранение остающихся нетарифных барьеров, облегчение бюрократической нагрузки на бизнес", - отметил глава государства.