Путин рассказал о расширении круга внешнеторговых партнеров ЕАЭС

"И вообще, круг внешнеторговых партнеров Евразийского союза постоянно расширяется. Сегодня мы примем решение о подписании соглашения о свободной торговле с Сербией. На финальной стадии переговоры по аналогичному документу с Сингапуром, который признан сейчас самой конкурентноспособной экономикой мира", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.