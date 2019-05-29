Путин рассказал о расширении круга внешнеторговых партнеров ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Круг внешнеторговых партнеров Евразийского экономического союза постоянно расширяется: в среду будет принято решение по соглашению о свободной торговле с Сербией, на финальной стадии переговоры по аналогичному договору с Сингапуром, рассказал президент РФ Владимир Путин.
"И вообще, круг внешнеторговых партнеров Евразийского союза постоянно расширяется. Сегодня мы примем решение о подписании соглашения о свободной торговле с Сербией. На финальной стадии переговоры по аналогичному документу с Сингапуром, который признан сейчас самой конкурентноспособной экономикой мира", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
По словам президента, также завершается ратификация временного соглашения с Ираном. Путин добавил, что рассчитывает на столь же динамичную работу с Израилем, Египтом, Индией, отметив, что есть хорошие перспективы для развития взаимовыгодных контактов союза со странами и интеграционными объединениями Африканского континента.