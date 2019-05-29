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РИА Новости

Путин рассказал о расширении круга внешнеторговых партнеров ЕАЭС

Вчера, 11:29
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
© РИА Новости / Алексей Никольский
НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Круг внешнеторговых партнеров Евразийского экономического союза постоянно расширяется: в среду будет принято решение по соглашению о свободной торговле с Сербией, на финальной стадии переговоры по аналогичному договору с Сингапуром, рассказал президент РФ Владимир Путин.
"И вообще, круг внешнеторговых партнеров Евразийского союза постоянно расширяется. Сегодня мы примем решение о подписании соглашения о свободной торговле с Сербией. На финальной стадии переговоры по аналогичному документу с Сингапуром, который признан сейчас самой конкурентноспособной экономикой мира", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
По словам президента, также завершается ратификация временного соглашения с Ираном. Путин добавил, что рассчитывает на столь же динамичную работу с Израилем, Египтом, Индией, отметив, что есть хорошие перспективы для развития взаимовыгодных контактов союза со странами и интеграционными объединениями Африканского континента.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
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