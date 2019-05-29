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РИА Новости

Суд отклонил кассацию Ананьева по делу о выводе 7,4 миллиарда рублей

Вчера, 11:29
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДмитрий Ананьев
Дмитрий Ананьев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Ананьев . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа в среду подтвердил отказ бывшему предправления и одному из экс-бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву в праве обжаловать судебные акты по иску ПСБ к кипрской Minga Management Limited на 7,4 миллиарда рублей.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд оставил в силе свое мартовское постановление, которым было прекращено производство по кассационной жалобе Ананьева, а жалоба ответчика Minga Management Limited, бывшего миноритарного акционера банка "Возрождение", на взыскание с него около 7,4 миллиарда рублей отклонена.
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ПСБ в этом деле потребовал признать недействительными два договора купли-продажи ценных бумаг, заключенных прежним руководством банка 14 декабря 2017 года, накануне официального объявления о санации ПСБ. По одному из договоров банк купил у Minga облигации АО "Промсвязькапитал" и ООО "ПСН ПМ" на общую сумму более 6,7 миллиарда рублей, по другому - облигации тех же эмитентов на 684 миллионов рублей.
Суды удовлетворили иск ПСБ и обязали ответчика вернуть банку полученные по сделкам деньги. Так, арбитраж Москвы отметил, что оспариваемые сделки, совершенные в момент действия прямого запрета Банка России на покупку ценных бумаг, по сути, послужили основанием для вывода активов (денежных средств на сумму более 7 миллиардов рублей) из банка, и посягают на публичный интерес, поскольку создают реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.
В своей кассационной жалобе Ананьев, не участвовавший в рассмотрении дела в судах двух инстанций, объяснял свою заинтересованность в пересмотре судебных актов тем, что к нему предъявлен иск о взыскании убытков, причиненных, в том числе, оспариваемыми в данном деле сделками. Арбитраж Москвы в настоящее время рассматривает иск ПСБ о взыскании более 282 миллиардов рублей убытков с Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также с бывших членов правления и других топ-менеджеров.
По состоянию на 29 ноября 2017 года братья Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций ПСБ. С конца 2017 года ПСБ проходил процедуру санации через УК Фонда консолидации банковского сектора, созданного ЦБ. Сейчас на базе ПСБ создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
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ПромСвязьКапиталПромсвязьбанкАлексей АнаньевЭкономика
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