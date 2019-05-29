Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T11:24Z
https://ria.ru/20190529/1555056334.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149929/80/1499298060_0:0:2857:1608_1036x0_80_0_0_01f1d30d378503a958d37fc0d83f5738.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары

Вчера, 11:24
15243
© РИА Новости / Федоренко Владимир / Перейти в фотобанкЖара в Москве
Жара в Москве
© РИА Новости / Федоренко Владимир
Перейти в фотобанк
Жара в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Ведомство отмечает, что в некоторых регионах установилась аномально жаркая погода, что может негативно отразиться на здоровье людей, прежде всего пожилых и детей, а также привести к обострению хронических заболеваний.
Женщина гуляет с собаками
19 мая, 10:33
Ветеринары рассказали о правилах ухода за питомцами в жару
В первую очередь Роспотребнадзор советует ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума, проветривать помещения, надевать легкую одежду из натуральных светлых тканей, обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками и зонтиками.
Кроме того, стоит отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего заменить его морепродуктами. Рекомендуется также употреблять меньше копченых, жареных и скоропортящихся продуктов. При приготовлении и хранении пищи необходимо особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования.
Для профилактики обезвоживания Роспотребнадзор советует употреблять больше жидкости, но при этом следует отказаться от сладкой газировки, энергетиков и алкоголя.
По возможности нужно принимать душ с прохладной водой. Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их на утро или вечер, когда жара спадает.
Женщина фотографирует термометр на улице в Кумагая, Япония
23 мая, 16:19
Ученые выяснили, как жара и холод влияют на мужчин и женщин
2751405
РоспотребнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
РИА
Новости
Петр Порошенко
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
Пенсионное удостоверение
В Госдуме выступили за выплату пенсий НПФ по старому пенсионному возрасту
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
В Томске из желудка школьницы удалили волосяной ком весом полкилограмма
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Первые поезда по Крымскому мосту отправятся в Москву и Петербург
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Медсестра с мобильным телефоном
Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами отца
Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе Витязь Sight в Москве
Ученые рассказали, как часто должны двигаться пожилые женщины
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
Международная космическая станция
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Нефть в истории: как развивалась нефтепереработка в России
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
Redmi K20 Pro
Xiaomi представил "убийцу флагманов"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
16:26Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ
16:23МИД РФ назвал обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
16:20Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном
16:20Проект по искусственному интеллекту может потребовать 90 миллиардов рублей
16:17В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
Лента новостейМолния