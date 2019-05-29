Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации , которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.

Ведомство отмечает, что в некоторых регионах установилась аномально жаркая погода, что может негативно отразиться на здоровье людей, прежде всего пожилых и детей, а также привести к обострению хронических заболеваний.

В первую очередь Роспотребнадзор советует ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума, проветривать помещения, надевать легкую одежду из натуральных светлых тканей, обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками и зонтиками.

Кроме того, стоит отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего заменить его морепродуктами. Рекомендуется также употреблять меньше копченых, жареных и скоропортящихся продуктов. При приготовлении и хранении пищи необходимо особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования.

Для профилактики обезвоживания Роспотребнадзор советует употреблять больше жидкости, но при этом следует отказаться от сладкой газировки, энергетиков и алкоголя.