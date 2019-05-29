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РИА Новости
Медиавойны

Посол России назвал задержание шеф-редактора Sputnik Литва позором

Вчера, 11:19
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© SputnikШеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
© Sputnik
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 29 мая - РИА Новости. Посол России в Литве Александр Удальцов назвал задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в Вильнюсе безобразной акцией, которая позорит Литву.
Во вторник Касем сообщил РИА Новости, что его задержали по прилету в аэропорту Вильнюса с формулировкой "угроза национальной безопасности". Он добавил, что ему закрыт въезд в страну на пять лет. В тот же день журналист был выдворен из Литвы.
"К сожалению, она (эта акция - ред.) очень ярко характеризует то, что сегодня происходит в Литве. Здесь идет развязанная властями страны открытая война с инакомыслием, борьба с любым проявлением каких-то взглядов, оценок, мыслей, которые отличаются от доктрины сегодняшней власти. Конечно, в этой борьбе журналисты российских изданий, информационных агентств - это первые враги, которые мыслят по-другому, а это - угроза государству", - приводит Sputnik Литва слова дипломата.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
28 мая, 22:42
Шеф-редактор Sputnik Литва рассказал, как с ним обращались спецслужбы
Как отмечает Sputnik Литва, Удальцов пообщался с журналистом по телефону. Как отметил посол, несмотря на то, что Касем - гражданин Латвии, здесь речь идет о праве на свободу слова. "Я с ним беседовал. Ему устроили трехчасовой допрос в таком иронично-издевательском ключе… Мы с вами можем догадываться, какие цели преследуют спецслужбы, устраивая такого рода допрос. Я повторю, что это позорище для Литвы", - добавил Удальцов.
Российский посол не считает, что Гитанас Науседа, побеждающий на президентских выборах в Литве, имеет какое-то отношение к произошедшему. "Хотелось бы надеяться на то, что он увидит, какое наследство ему передают нынешние власти, в том числе на таких важных направлениях, как свобода слова, права человека, отношения с Россией. Будем надеяться, что он это услышит и как-то правильно оценит. Не будем торопиться, говоря о нем", - отметил Удальцов.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
28 мая, 19:58
Шеф-редактор агентства Sputnik Литва попал в базу данных "Миротворца"
810002
МедиавойныАлександр УдальцовSputnikМИД РФРоссияЛитва
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