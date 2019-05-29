Кузнецова оценила идею запретить посторонним посещать пляжи детских лагерей

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Необходимо продумать механизм реализации инициативы о запрете посторонним посещать пляжи детских лагерей, считает уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Ранее в СМИ появилась информация, что чиновники планируют запретить доступ посторонних к пляжам детских лагерей.

"Важно, как это будет практически реализовано, каким будет механизм реализации", - сказала Кузнецова журналистам.

Она также призвала обязательно учить детей плавать.

"Важно учить детей плавать. Мы не знаем, куда детское любопытство может завести. Моя личная убежденность, - что надо учить детей плавать, не обязательно, чтобы они стали чемпионами, но они должны уметь держаться на воде. Считаю, что такой подход даст больше ответов на наши вопросы, чем иные баррикады", - подчеркнула она.