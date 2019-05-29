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РИА Новости

Белоруссия вернула России по "Дружбе" 163 тысячи тонн "грязной" нефти

Вчера, 11:08
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© РИА Новости / Ю. ФилимоновНулевая отметка нефтепрвода "Дружба" в Татарстане
Нулевая отметка нефтепрвода Дружба в Татарстане
© РИА Новости / Ю. Филимонов
Нулевая отметка нефтепрвода "Дружба" в Татарстане. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Белоруссия откачала по трубопроводу "Дружба" в направлении российской диспетчерской станции "Унеча", расположенной в Брянской области, 163 тысячи тонн накопленной загрязненной хлоридами нефти, говорится в сообщении "Транснефти".
"Реверсом из Белоруссии на Унечу откачено на 0.00 (мск) 163 тысячи тонн", - отмечает компания.
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
Вчера, 08:45
Фигурант дела о загрязнении нефти в "Дружбе" не смог обжаловать арест
Белоруссия с 24 мая начала транспортировку по трубопроводу "Дружба" в направлении станции "Унеча" накопленной загрязненной хлоридами нефти.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщал журналистам, что Россия реверсом по трубопроводу "Дружба" примет из Белоруссии около одного миллиона тонн загрязненной нефти.
Символ нефтепровода Дружба около деревни Защебье Речицкого района Гомельской области
24 мая, 19:14
Эксперты подсчитали ущерб от ситуации с "Дружбой"
Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию и далее по "Дружбе", возникла в апреле. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.
На территории Белоруссии трубопроводная система в районе Мозыря раздваивается на две ветки: одна идет в Польшу и далее в Германию, вторая - на Украину и далее в Словакию, Венгрию и Чехию.
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"БелоруссияРоссияЭкономика
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